Wings for Life World Run’a 100 Gün Kaldı

Haberin Devamı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla adidas’ın global sponsorluğunda düzenlenecek Wings for Life World Run için geri sayım başladı. Geçen yıl 192 ülkede gerçekleşen ve 200 binden fazla koşucunun bir araya geldiği Wings for Life World Run bu yıl 4 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye’de de tüm dünyayla eşzamanlı olarak koşulacak. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin’de yerel koşu grupları ile organize edilecek olan iyilik koşusunda İstanbul lokasyonunda gerçekleşecek koşunun detayları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Wings for Life World Run’da bu yıl İstanbul’da 3.500 diğer şehirlerde ise 4.000 olmak üzere toplam 7.500 kişinin koşması bekleniyor.

Wings for Life World Run’a kayıtlar AppRun mobil uygulaması üzerinden başladı. AppRun’da katılımcılar hedeflerini, konumlarını, sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek.

Haberin Devamı

Arkadaşını da iyiliğin bir parçası yap

Wings for Life World Run’a 31 Ocak tarihine kadar kaydolan koşucular, Philips Sports Headphones iş birliğiyle +1 davetiye hakkı kazanacak. Wings for Life World Run’a katılım ücretlerinin tamamı her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacak.