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Wimbledon'ın Rusya ve Belarus kararı teniste krize yol açtı! İlk tepki Novak Djokovic'ten geldi...

#Wimbledon#Tenis#Rusya
Wimbledonın Rusya ve Belarus kararı teniste krize yol açtı İlk tepki Novak Djokovicten geldi...

Rus ve Belaruslu tenisçilerin bu sene Wimbledon'a kabul edilmeyeceklerinin açıklanması, tenis camiasında krize sebebiyet verdi. Art arda açıklamalar yapıldı. Rus ve Belaruslu sporcular sessizliklerini korurken konuyla ilgili ilk yüksek ses Novak Djokovic'ten çıktı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği saldırılar sebebiyle Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılamayacak. Karar, Wimbledon'ın resmi haklarına sahip olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) tarafından dün resmi olarak açıklandı.

AELTC'den yapılan açıklamada; "Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli düzenlediği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek." ifadeleri yer aldı.

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AELTC Başkanı Ian Hewitt konuyla ilgili; "Bunun, etkilenen bireyler için zor olduğunun farkındayız ve Rus rejiminin liderlerinin eylemleri için acı çekecekleri için üzgünüz. Birleşik Krallık Hükümeti rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri çok dikkatli düşündük. Şampiyonanın yüksek profilli ortamı, Rus rejimini desteklemek için sporun kullanılmasına izin vermemenin önemi ile halkın ve oyuncu (aileleri dahil) güvenliğine yönelik daha geniş endişelerimiz nedeniyle şampiyonanın başka herhangi bir temelde ilerlemesinin uygun olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

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ATP VE WTA'DEN KARARA TEPKİ

Wimbledon'ın bu kararı tenis dünyasında krizin fitilini ateşlemeye yetti. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenisçi Birliği (WTA), Wimbledon'ın aldığı kararın 'haksız' olduğunu savunan açıklamalar yaptı.

Her iki kurumun açıklamasında da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının şiddetle kınandığı ancak sporcuların bundan sorumlu tutulamayacaklarının altı çizildi.

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ATP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgali sonuna kadar kınıyor ve savaştan etkienen milyonlarca insanla dayanışma içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz.

Wimbledon'ın aldığı tek taraflı kararın adil olmadığına ve tenis sporuna zarar verecek bir emsal teşkil edebileceğine inanıyoruz. Milliyete dayalı ayrımcılık, oyuncuların turnuvalara katılımının ATP puan sıralamasına göre yapılması gerektiğine dair yaptığımız anlaşmayı da ihlal ediyor. Bu karara cevaben alınacak aksiyonları yönetim kurulumuz ve üye konseylerimiz görüşecektir.

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Rus ve Belaruslu sporcuların ATP'nin düzenlediği etkinliklerde tarafsız bayrak altında mücadele etmesine izin verileceğini yeniden vurgulamak isteriz.

Wimbledonın Rusya ve Belarus kararı teniste krize yol açtı İlk tepki Novak Djokovicten geldi...

WTA açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

Kadın Tenisçiler Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırıları şiddetle kınamaktadır. Ancak AELTC'nin Rus ve Belaruslu sporcuları Wimbledon'dan men etme kararını okuyunca hayal kırıklığına uğradık. WTA'in ilk prensiplerinden biri bireysel sporcuların hiçbir ayrımcılığa uğramadan turnuvalara katılabilmesini sağlamaktır. Bu prensip ayrıca AELTC ile yapılan anlaşmamızda da yer almaktadır.

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Bireysel sporcular, ülkelerinin hükümetleri tarafından alınan kararlar nedeniyle cezalandırılmamalı ve yarışmaktan alıkonulmamalıdır. WTA olarak ayrımcılığın her türlüsünü reddediyor ve turnuvalarımıza katılım hakkı kazanmış her bireysel sporcunun bu hakkını koruyamaya devam edeceğimizi hatırlatmak isteriz. Wimbledon'ın kararıyla ilgili sonraki adımları ve ne gibi önlemler alınabileceğini değerlendirmeye devam edeceğiz.

Wimbledonın Rusya ve Belarus kararı teniste krize yol açtı İlk tepki Novak Djokovicten geldi...

TENİSÇİLERDEN İLK SES NOVAK DJOKOVIC'TEN

Wimbledon'ın aldığı bu karar sonrasında tenis dünyasının yönetim katı sesini yükseltse de sporculardan pek ses çıkmadı. Ses çıkaran ilk isim, beklendiği gibi Novak Djokovic oldu.

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Dünya 1 numarası, ülkesi Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Açık'Ta kazandığı maç sonrası basın toplantısında kendisine konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

Her zaman savaşı reddeden ilk kişi ben olacağım. Çocukluğu savaş ortamında geçen birisi olarak bunun insanlarda nasıl bir travma bıraktığını çok iyi biliyorum. Hep normal insanlar zarar görür. Ama yine de Wimbledon'ın kararını desteklemiyorum. Bu sporcuların hatası değil. Ne zaman sporla politika birbirine karışsa, sonucu iyi olmuyor.

WIMBLEDON'A HANGİ BÜYÜK TENİSÇİLER KATILMAYACAK?

Wimbledon'ın kararı değişmezse tek erkekler dünya 2 numarası Daniil Medvedev(Rusya), 8 numara Andrey Rublev (Rusya), tek kadınlarda dünya 4 numarası Aryna Sabalenka (Belarus), 15 numara Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya), 18 numara Victoria Azarenka (Belarus) gibi yıldız isimler turnuvaya katılamayacak.

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BAYRAKSIZ YARIŞIYORLARDI

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılar sonrasında ATP ve WTA aldığı karar sonrasında Rusy ve Belaruslu sporcular turnuvalardan men edilmemiş ancak bayraksız şekilde yarışmaya devam etmişti.

Wimbledonın Rusya ve Belarus kararı teniste krize yol açtı İlk tepki Novak Djokovicten geldi...

Wimbledonın Rusya ve Belarus kararı teniste krize yol açtı İlk tepki Novak Djokovicten geldi...

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