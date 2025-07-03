Wimbledon'ın en şanslı tenisçisi: Solana Sierra

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Wimbledon'da Zeynep Sönmez dışında peri masalına imza atan bir diğer isimse Solana Sierra...

Arjantinli sporcu aslında üçüncü eleme turunda veda etmişti. Londra’dan ayrılmaya hazırlanan Sierra, pazartesi günü lokantada yemek yerken, çekilen bir sporcu olduğundan, ‘şanslı kaybeden’ olarak ana tabloya alındığı, ilk tur karşılaşması için 20 dakika içinde kortta olması gerektiği söylendi.

Hemen korta koşan Sierra ilk turda Avustralyalı Olivia Gadecki’yi, önceki gün de ikinci turda İngiliz Katie Boulter’ı eledi. 21 yaşındaki sporcu açık dönemde Wimbledon’da üçüncü tura ulaşan sadece dördüncü şanslı kaybeden oldu. Elemelerde kaybettiği için otelinden ayrılan Sierra ana tabloya girip maç kazandıkça tam üç kez otel değiştirmek zorunda kaldı ve bugün tur atlarsa yine değiştirecek!

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