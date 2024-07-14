Wimbledon’da Türk hakem Mutlu Yücebaş görev aldı

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Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon’da tek kadınlar finalinde bir Türk hakem gururumuz oldu. Çek raket Barbora Krejcikova’nın İtalyan Jasmine Paolini’yi 6-2, 2-6, 6-4’lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon olduğu maçta Wimbledon’ın en iyi çizgi hakemlerinden biri olan İzmir kökenli Mutlu Yücebaş merkez kortta görev aldı.

Maçta çok kritik sayılarda doğru kararlar veren Yücebaş’ın Wimbledon’da başarılı bir kariyeri var. Merkez kortun atmosferinin farklı olduğunu belirten Yücebaş, “Nasıl vuruşlar geleceği ve oyunun seyrini ilk 10 dakika belli ediyor” diyor.

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15 yıldır hiç aralıksız Wimbledon Tenis Turnuva’sında görev yapan Yücebaş, şöyle konuşuyor: “Merkez kortta hakemlik yapmak büyük bir gurur çok büyük bir sorumluluk. Bir hatalı karar şampiyonun kaderini değiştirebilir. Sporculardan daha fazla konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Wimbledon’da bu sebeple çok tecrübeli ve hatası en az, hatta hiç olmayan hakemleri merkez korttaki final maçlarında görevlendiriyor. Bir hatalı karar verdiğinizde onu hemen unutmanız gerekiyor. Yoksa bütün maç boyunca hatalı kararlar verebilirsiniz. Soğukkanlı davranıp hemen bir sonraki oyuna konsantre olmanız gerekiyor.”