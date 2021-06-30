Wimbledon'da tek erkeklerde Medvedev, Zverev ve Federer ikinci tura yükselirken tek kadınlarda Barty tur atladı, Serena Williams elendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında ikinci gün maçları oynandı.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, skorda 2-2 eşitlik olduğu sırada (6-4, 6-7, 3-6, 6-2) Fransız rakibi Adrian Mannarino'nun 5. sette maçtan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşısında 3-1 (6-4, 6-1, 4-6, 7-6) galip geldi.

Dört numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise Hollandalı Tallon Griekspoor'u 6-3, 6-4, 6-1 sona eren setlerle 3-0 yendi.



Barty yoluna devam etti, Serena Williams elendi



Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-1, 6-7 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-1'lik skorla geçti.

Wimbledon'ı 7 kez kazanan 6 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'e karşı ilk sette 3-3 eşitlik varken sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldı.



Djokovic ve Sabalenka korta çıkacak



Turnuvanın üçüncü gününde yarın tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson ile ikinci turda karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Katie Boulter ile ikinci tur maçına çıkacak.