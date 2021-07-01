Wimbledon'da tek erkeklerde Medvedev, Federer, Berrettini üçüncü tura çıktı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında 4. gün maçları oynandı.

Dünya 2 numarası Rus raket Medvedev, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) mağlup etti.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, Fransız Richard Gasquet'yi 7-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı İtalyan Berrettini, Hollandalı Botic Van De Zandschulp'u 3-0'lık skorla (6-3, 6-4, 7-6) geçti.

Üçüncü turda Medvedev ile Hırvat Marin Cilic, Federer ile Büyük Britanyalı Cameron Norrie ve Berrettini ile Sloven Aljaz Bedene eşleşti.



- Kadınlarda Barty yoluna devam etti



Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, Rus Anna Blinkova'yı 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Fransa Açık şampiyonu 14 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Alman Andrea Petkovic karşısında 7-5, 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 galip geldi.

Üçüncü turda Barty ile Çek Katerina Siniakova eşleşirken, Krejcikova'nın rakibi Letonyalı Anastasija Sevastova oldu.



- Djokovic ve Sabalenka korta çıkacak



Turnuvanın 5. gününde yarın üçüncü tur maçları başlayacak.

Beş Wimbledon şampiyonluğu bulunan tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ABD'li Denis Kudla ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise Kolombiyalı Maria Camila Osorio Serrano ile mücadele edecek.