Wimbledon'da şampiyon Carlos Alcaraz! Novak Djokovic korttan silindi

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Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da erkekler finali oynandı. Merkez Kort'ta Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.
21 yaşındaki İspanyol raket, 37'lik Sırp rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.
GEÇEN SENENİN RÖVANŞINDA ŞANS VERMEDİ
Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic, Wimbledon'da geçen yıl da finalde karşı karşıya gelmiş. 5 sete giden tarihi mücadelede zaferi Alcaraz elde etmişti.
İspanyol raket, Wimbledon'da art arda ikinci, toplamda ise 4. grand slam zaferini yaşamış oldu. 21 yaşındaki Alcaraz, oynadığı 4 grand slam finalini de kazanma başarısı gösterdi.
DJOKOVIC 25 YAPAMADI, WIMBLEDON'DA FEDERER'İ YAKALAYAMADI
Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 8 şampiyonluğu olan Roger Federer'in rekoruna ortak olma şansını bir kez daha değerlendiremedi.
24 şampiyonlukla tarihin en çok grand slam kazanan erkek tenisçisi olan Djokovic, rekorunu 25'e çıkaramadı.