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Wimbledon'da şampiyon Carlos Alcaraz! Novak Djokovic korttan silindi

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#Wimbledon#Carlos Alcaraz#Novak Djokovic
Wimbledonda şampiyon Carlos Alcaraz Novak Djokovic korttan silindi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 18:38

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-0 mağlup eden Carlos Alcaraz, art arda ikinci Wimbledon zaferini elde etti.

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Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da erkekler finali oynandı. Merkez Kort'ta Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

21 yaşındaki İspanyol raket, 37'lik Sırp rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

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GEÇEN SENENİN RÖVANŞINDA ŞANS VERMEDİ

Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic, Wimbledon'da geçen yıl da finalde karşı karşıya gelmiş. 5 sete giden tarihi mücadelede zaferi Alcaraz elde etmişti.

İspanyol raket, Wimbledon'da art arda ikinci, toplamda ise 4. grand slam zaferini yaşamış oldu. 21 yaşındaki Alcaraz, oynadığı 4 grand slam finalini de kazanma başarısı gösterdi.

Wimbledonda şampiyon Carlos Alcaraz Novak Djokovic korttan silindi

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DJOKOVIC 25 YAPAMADI, WIMBLEDON'DA FEDERER'İ YAKALAYAMADI

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 8 şampiyonluğu olan Roger Federer'in rekoruna ortak olma şansını bir kez daha değerlendiremedi.

24 şampiyonlukla tarihin en çok grand slam kazanan erkek tenisçisi olan Djokovic, rekorunu 25'e çıkaramadı.

Wimbledonda şampiyon Carlos Alcaraz Novak Djokovic korttan silindi

Wimbledonda şampiyon Carlos Alcaraz Novak Djokovic korttan silindi

 

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#Wimbledon#Carlos Alcaraz#Novak Djokovic

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