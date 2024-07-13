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Wimbledon'da şampiyon Barbora Krejcikova

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#Wimbledon#Barbora Krejcikova#Tenis
Wimbledonda şampiyon Barbora Krejcikova
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 18:13

Jasmine Paolini'yi 2-1 mağlup eden Çek tenisçi Barbora Krejcikova, Wimbledon Kadınlar'da şampiyon oldu.

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen Çek Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.

Başkent Londra'daki turnuvada, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi.

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbedon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Wimbledonda şampiyon Barbora Krejcikova

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#Wimbledon#Barbora Krejcikova#Tenis

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