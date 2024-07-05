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Wimbledon'da favoriler yollarına devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Wimbledon#Djokovic#Swiatek
Wimbledonda favoriler yollarına devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 00:33

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Iga Swiatek ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında Swiatek, ikinci turda Hırvat Petra Martic ile karşılaştı.

Iga Swiatek, toplam 1 saat 23 dakika süren mücadeleden 6-4 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak adını üçüncü tura yazdırdı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, Büyük Britanyalı Jacob Fearnley ile karşı karşıya geldi. Wimbledon'da 7 kez şampiyonluk elde eden Djokovic, rakibine 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5) üstünlük kurarak üçüncü tur bileti aldı.

- Rybakina, Jabeur ve Zverev üçüncü turda

Turnuvada 2022'nin şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan), Alman Laura Siegemund'u 2-1 (6-3, 3-6, 6-3), son 2 yılın ikincisi Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ise ABD'li Robin Montgomery'yi 2-0 (6-1, 7-5) mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

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Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman sporcu Alexander Zverev de ABD'li Marcos Giron'u 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) geçerek üçüncü tura çıktı.

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#Wimbledon#Djokovic#Swiatek

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