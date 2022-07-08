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Wimbledon'da Djokovic kortta bir canavarla karşılaşacak

#Wimbledon#Novak Djokovic#Cameron Norrie
Wimbledonda Djokovic kortta bir canavarla karşılaşacak
Koray Durkal

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda bugünkü tek erkekler yarı final maçına dikkat! Djokovic’in rakibi Cameron Norrie, olağanüstü dayanıklılığı ile biliniyor. Büyük Britanyalı tenisçinin kalbi, dakikada 200 vuruşla tenis oynamaya 6 veya 7 dakika dayanabilir. Normal bir insan buna en fazla 1,5 dakika dayanabilir; sonrası ölüme yol açabilir.

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Londra’da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası’na bu yıl damga vuran isim, Büyük Britanyalı Cameron Norrie oldu. Daha önce 3. turdan öteye gidemediği grand slam turnuvalarında adını ilk defa yarı finale yazdıran dünya 12 numarası Norrie, Wimbledon yarı finalinde dünya 3 numarası Novak Djokovic’in rakibi oldu.

ACI DOLU DAKİKALAR

Norrie’nin sürpriz başarısındaki en büyük etken kalp atışı ‘kırmızı bölge’de iken antrenman yaparak geçirdiği acı dolu dakikalar. Antrenör Facundo Lagones’e göre, çok fazla fitness yapan Norrie’nin kalbi, dakikada 200 vuruşla tenis oynamaya 6-7 dakika dayanabilir. Normal bir insan buna en fazla 1,5 dakika dayanabilir ve ondan sonra bayılır. Ölüm riskinin olduğu bu kalp atış hızı karşısında Norrie’nin böylesine dayanıklı olması, Novak Djokovic karşısında yapacakları konusunda herkesi heyecanlandırıyor.

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NADAL YENiLMEDEN ELENDi

Diğer yarı finalde Rafael Nadal, Nick Kyrgios’la karşılaşacaktı. Karın kasında 7 santimlik yırtık çıkan son Roland Garros şampiyonu yıldız tenisçi, yarı final maçı öncesi Wimbledon’dan çekildiğini açıkladı. Bu arada tek kadınlarda Ons Jabeur, Tatjana Maria’yı 6-2, 3-6 ve 6-1’lik setlerle, Elena Rybakina da Simona Halep’i 6-3’lük iki setle yendi.

BAZI ATLETLER NABIZLARINI KENDiLERi KONTROL EDER

Dünyanın en iyi atletleri nabzı düşürme konusunda birer uzman gibiler. Normalde dakikada 150-180 arasında olan nabızları, yarış sırasında 200’ün üstüne çıkabiliyor. Normal şartlarda bir insan 250’ye geldiğinde ölüyor. Ama vital kapasiteleri yüksek olduğu için, 30 saniye gibi kısa sürede normale dönebiliyorlar. Hatta nabzı 40’a kadar düşürebiliyorlar.

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Sporcular nasıl antrenman yapmaları gerektiğini bulmanın bir yolu olarak maksimum kalp atış hızını kullanırlar. En yaygın bilinen; kişinin yaşını 220’den çıkarmak ve tahmini maksimum kalp atış hızını bulmaktır. Bu sayı kalbinizin 1 dakikada güvenli bir şekilde ulaşabileceği en fazla atış sayısını temsil eder. Profesyonel sporcularda, kalp kaslarında kalınlaşma ve kalpteki büyümeye bağlı istirahat sırasında nabız diğer insanlara oranla daha düşük olma eğilimindedir. Eğitimli ve idmanlı bir vücut nabzın yavaşlaması ve hızlanmasına karşın daha yüksek tolerasyona sahiptir.

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#Wimbledon#Novak Djokovic#Cameron Norrie

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