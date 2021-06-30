Wimbledon'a sakatlıklar damga vurdu! Federer'in şansı ve Serena Williams'ın gözyaşları... Zemin neden bu kadar kaygan?

Spor Arena Detay - Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da heyecan 2 yıl aradan sonra yeniden başladı. Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle düzenlenemeyen tenisin en prestijli turnuvasında ilk tur maçlarının bir kısmı geride kaldı. Londra'daki yağmurlu hava sebebiyle üstü kapanabilen Merkez Kort ve 1 numaralı kort dışında oynanması planlanan maçlarda gecikmeler ve ertelemeler yaşandı.

FEDERER ÇOK ZORLANDI, RAKİBİ SAKATLANINCA TURLADI

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, skorda 2-2 eşitlik olduğu sırada (6-4, 6-7, 3-6, 6-2) Fransız rakibi Adrian Mannarino'nun 5. sette maçtan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

4. setin sonlarında Federer'in bir vuruşunda ters ayakta yakalanan Mannarino, ani bir dönüş yapmak isterken ayağının kayması sonucu sağ dizinin üzerine düştü ve sakatlandı. Bir süre tedavi gören Mannarino, maça dönmeye çalıştı ancak ağrısı dinmeyince 2 oyun sonra maçı bırakmak zorunda kaldı. Böylece Federer adını 2. tura yazdırdı.

FEDERER: DAHA İYİ OLAN TARAF MANNARINO'YDU

Rakibinin çekilmesiyle 22. kez katıldığı Wimbledon'da 2. tura yükselen Federer, maç sonu yaptığı açıklamada; "Mannarino için üzgünüm. Maç geneline baktığımız zaman daha iyi olan taraf oydu ama teniste böyle şeyler maalesef başımıza gelebiliyor. Çabuk iyileşmesini diliyorum." dedi.

'PAMUK PRENSES' GİBİ KORTA ÇIKAN SERENA WILLIAMS, GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE KORTTAN AYRILDI

Wimbledon'ı 7 kez kazanan, toplamda ise 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich karşısında maçın henüz ilk setinde durum 3-3'ken yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle gözyaşları içerisinde mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

Sakatlığı sonrası çok acı çektiği görülen 39 yaşındaki Serena Williams yaptığı paylaşımda; "Bugün sağ dizimde yaşadığım sakatlık sebebiyle turnuvadan çekildiğim için çok üzgünüm. Merkez Kort ve oradaki taraftarlar benim için çok anlamlı. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Bu desteğiniz dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.

KORTA ÇIKARKAN PAMUK PRENSES GİBİYDİ

Serena Williams, beyaz giyme geleneğinin olduğu Wimbledon'daki ilk tur maçı için Merkez Kort'a çıkarken arkasında uzun bir kuyruğu bulunan bir kıyafet tercih etti. Serena, bu kıyafetle Pamuk Prenses'e benzetildi.

ZEMİN ÇOK KAYGAN, DJOKOVIC DE ZORLANMIŞTI

Aynı gün birkaç saat içerisinde önce Mannarino, ardından Serena Williams'ın zeminin kayganlığı sebebiyle düşüp dizinden sakatlanması sonrası çim zemin tartışma konusu oldu. 2019'da oynanan son Wimbledon'da şampiyon olan Novak Djokovic de bu yıl Merkez Kort'taki ilk maçta defalarca kaymış ve düşmüştü.

ZEMİNİN KAYGANLIĞININ SEBEBİ NE?

Wimbledon'da üstü kapanabilen iki kort bulunuyor. Yağmurlu havalarda Merkez Kort ve 1 numaralı kortun üzeri kapatılıyor ve maçlar bu şekilde oynanıyor. Kortların çatısı kapalıyken içeride daha da yükselen nem oranı sebebiyle çim zemin daha kaygan olabiliyor. Bundan hareketle topun çatı kapalıyken daha farklı sektiğini de oyuncular ifade ediyor. Turnuva için özel hazırlanan ve ilk günlerde yeni olan çim zemin, ilk haftanın sonuna doğru daha 'üzerinde hareket edilebilir' hale geliyor. İlk haftanın sonundan itibaren ise oyuncuların çok bastığı yerlerde çim deforme olup, altındaki toprak gözle görülür hale geliyor.

Turnuvanın ilk gününde Merkez Kort zemini

2019 erkekler finalinde Merkez Kort zemini

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