MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriSon dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi
GeriDiğer Son dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 01.04.2020 - 18:10,Son Güncelleme:/

Son dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi
Abone Olgoogle-news

Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını sebebiyle 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Koronavirüs salgını spor müsabakalarını engellemeye devam ediyor. Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’ın 2020 yılında oynatılmayarak, 2021’e ertelendiği açıklandı.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu yılki turnuvanın 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle