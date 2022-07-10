Wimbledon tüketim şampiyonası!

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Yıllardır İngiltere ve dünyanın dört bir yanında G-20 zirvesinden tutun NATO toplantılarına, Avrupa ve dünya futbol ve diğer spor organizasyonlarına kadar sayısız etkinlikte gazeteci olarak görev yapıyorum. Wimbledon Tenis Turnuvası gibi ustaca, kaliteden fedakârlık etmeden organize edilen başka bir etkinlik ile karşılaşmadım. Hem sporculara, hem yakınlarına, hem gazetecilere hem de turnuvada görevli olan herkese verilen değer, titizlikle tatbik edilen kurallar bu turnuvayı kusursuz hale getiriyor. Covid nedeniyle 2020’de yapılamayan, 2021’de kısıtlı seyirciyle oynanan turnuvaya bu yıl renk ve hareketlilik geldi.

Bir senelik kazanç 2 haftada geliyor

Wimbledon dev bir spor organizasyonu olmanın yanında büyük bir ekonomi... Turnuvanın İngiliz ekonomisine katkısı Covid öncesi 327 milyon Pound idi yani 6.6 milyar TL... Bu yıl bu rakamın artması bekleniyor. Wimbledon İş Adamları Derneği Başkanı ve ünlü televizyon sunucusu Adrian Mills turnuva süresince tüm İngiltere’nin yaşam stili, temposu, enerjisinin değiştiğini söyleyerek “Bar, restoran ve sokaklarda tam bir şölen havası yaşanıyor. Ziyaretçiler için tam bir VIP hizmet sunuluyor. Bu da ülkeye oldukça önemli bir ekonomik varlık yaratıyor. Wimbledon kentindeki esnaf bu iki hafta süresince iyi para kazanıyor” demekte.

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23 bin muz, 112 bin paket çilek

İki hafta süren turnuvaya, kraliyet ve ünlüler de dahil olmak üzere her gün yaklaşık 39 bin seyirci geliyor. Turnuva’nın en eğlenceli taraflarından biri geleneksel çilek ve krema sunumu. Şampiyona boyunca seyirciler yaklaşık 112 bin paket çilek, 7 bin litre krema tüketiyor. Çilekler Wimbledon için özel üretiliyor ve her sabah taze taze toplanıp kortlara getiriliyor. 13 gün süren şampiyona sırasında, 150 bin bardak alkollü kokteyl, 23 bin muz, 300 bin bardak çay ve kahve, 250 bin şişe su, 190 bin sandviç, 177 bin tabak sıcak yemek, 135 bin dondurma, 30 bin porsiyon balık ve patates, 30 bin litre süt ve 12 bin kilo somon balığı tüketiliyor.

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Roger Federer çabuk git ayakkabını değiştir

Toplam 584 sporcunun katıldığı ve 475 bin 812 kişinin izlediği turnuvada ziyaretçiler 20 bin tenis toplu anahtarlık, 11 bin erkek havlusu, 9 bin bayan havlusu, 8 bin bileklik ve 6.300 imzalı tenis topu satın alıyor.

Turnuvada 300’ün üzerinde hakem ve yine yaklaşık 300 kadar top toplayıcı görev alıyor. Top toplayıcılar turnuva sırasında hızlı ve hatasız davranmaları için aylar öncesinden çok yoğun eğitim alıyorlar.

1909’dan bu yana koyu yeşil ve morun resmi renkler kabul edildiği turnuvada tenisçilerin beyaz giyme zorunluluğu var. Örneğin, 2013’te Roger Federer’e bir sonraki maçı için ayakkabılarını değiştirmesi söylendi çünkü tabanları turuncuydu.

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Turnuva şampiyonlarına kaldırdıkları kupaların sadece küçük bir kopyası veriliyor. Törenin ardından sporcu kupa ile sadece birkaç dakika baş başa kalıyor.

Toplam 856 milyon TL ödül dağıtılacak

Wimbledon'da bu yıl toplam 49.55 milyon dolar (Yaklaşık 856 milyon TL) para ödülü dağıtılacak. Hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyonlar 2.5 milyon dolar alacak.

Yücebaş 12 yıldır maç yönetiyor

Wimbledon 12 yıldır merkez kort dahil iki hafta boyunca sürekli görev yapan ilk Türk hakem olmayı başaran Mutlu Yücebaş “Kortun içinde maçın bir parçası olmak apayrı bir tecrübe ve adrenalin” dedi. Yücebaş, “Müthiş bir konsantrasyon ve sakinlik istiyor yaptığınız iş. Tüm kararlarınız anlık” ifadelerini kullandı.