Wimbledon tek erkeklerde Djokovic ve Rublev üçüncü tura çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında üçüncü gün maçları oynandı.

Tek erkeklerde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 6-3'lük setlerle 3-0 yendi. Sırp raket Djokovic, üçüncü turda ABD'li Denis Kudla ile eşleşti.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Güney Afrikalı Lloyd Harris karşısında 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) galip geldi. Rublev'in üçüncü turdaki rakibi, 26 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini oldu.



- Kadınlarda Kenin elendi



Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Katie Boulter'ı 4-6, 6-3 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1'lik skorla geçti.

Dört numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, vatandaşı Madison Brengle karşısında 6-2 ve 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci turda elendi.

Rus tenisçi Vera Zvonareva ile korta çıkan 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, mücadeleyi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ilk turun erteleme maçında Belçikalı Alison Van Uytvanck'ı 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) ile geçmeyi başardı.

Üçüncü turda Sabalenka ile Kolombiyalı Maria Camila Osorio Serrano, Swiatek ile Rumen Irina-Camelia Begu eşleşti. Svitolina ise ikinci turda Polonyalı Magda Linette ile oynamaya hak kazandı.



- Federer, Medvedev ve Barty korta çıkacak



Turnuvanın 4. gününde yarın ikinci tur maçlarına devam edilecek.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız Richard Gasquet ile karşılaşacak.

Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev ise İspanyol Carlos Alcaraz ile korta çıkacak.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de Rus Anna Blinkova ile mücadele edecek.