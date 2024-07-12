Wimbledon Kadınlar Finali, Şampiyon Oran farkıyla Misli'de! Krejcikova-Paolini finale nasıl geldi? ÜCRETSİZ Canlı Yayın...

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İlandır

BARBORA KREJCIKOVA

- Çekyalı raket Barbora Krejcikova, daha önce 4. turdan öteye gidemediği Wimbledon'da ilk kez final oynayacak.

- Hem 2018'de hem de 2022'de "çiftler" kategorisinde burada şampiyonluk yaşamıştı.

- "Grand Slam" bazında 2021'de Roland Garros'ta şampiyonluğu bulunuyor.

- Wimbledon'a gelmeden önce Eatbourne'da ilk turu geçememiş, Birmingham'da çeyrek finalde elenmişti.

- Wimbledon'da final öncesi 6 rakibi, toplamda 14 set oynayarak (2 kez 2-1, 4 kez 2-0) yenmeyi başardı.

JASMINE PAOLINI

- İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, Roland Garros'tan sonra Wimbledon'da da finale çıkarak yükselişini sürdürdü.

- Roland Garros'ta Iga Swiatek'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetmişti.

- 2024'ün başında Avustralya Açık'ta 4. tur oynamıştı; 2023 ve öncesinde ise Grand Slam'lerde 2. turdan öteye gitmişliği yok!

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- Wimbledon'a gelmeden önce Eastbourne'de yarı final oynadı; Darya Kasatkina'ya 3 sette kaybetti.

- Wimbledon'da ise finale gelene kadar devirdiği 6 rakibe sadece 2 set verdi. (4 kez 2-0, 2 kez 2-1)

"Krejcikova-Paolini" Wimbledon Kadınlar final maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Krejcikova ile Paolini ilk kez çim kortta karşı karşıya gelecek.

- Daha önce 1 kez, sert kortta, Avustralya Açık'ta (ana tablo eleme maçında) oynamışlardı. (2018, Krejcikova 2-0)

- İki raket için de "toprakçı" diyebiliriz. Krejcikova çimde 31. maçına çıkacak; Paolini ise 29.

- Krejcikova'nın Wimbledon'daki 6 maçının 4'ünde 21.5 oyun sayısı aşıldı. (38 - 26 - 13 - 21 - 23 - 28)

- Paolini'nin Wimbledon'daki 6 maçının 4'ünde 21.5 oyun sayısı aşılmadı. (21 - 21 - 20 - 32 - 15 - 31)

"Krejcikova-Paolini" Wimbledon Kadınlar final maçı ÜCRETSİZ Canlı Yayınla Misli'de olacak!

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