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Wimbledon Kadınlar Finali, Şampiyon Oran farkıyla Misli'de! Krejcikova-Paolini finale nasıl geldi? ÜCRETSİZ Canlı Yayın...

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#Misli#İddaa#Wimbledon
Wimbledon Kadınlar Finali, Şampiyon Oran farkıyla Mislide Krejcikova-Paolini finale nasıl geldi ÜCRETSİZ Canlı Yayın...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 00:01

Wimbledon'da ilk kez final oynayacak olan Çekyalı Barbora Krejcikova ile rüya gibi bir 2024 geçiren İtalyan Jasmine Paolini, şampiyonluk için All England Lawn Tennis and Croquet Club'da kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet, Canlı İzle, Şampiyon Oran seçenekleri ve Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye!

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İlandır 

BARBORA KREJCIKOVA

- Çekyalı raket Barbora Krejcikova, daha önce 4. turdan öteye gidemediği Wimbledon'da ilk kez final oynayacak.

- Hem 2018'de hem de 2022'de "çiftler" kategorisinde burada şampiyonluk yaşamıştı.

- "Grand Slam" bazında 2021'de Roland Garros'ta şampiyonluğu bulunuyor.

- Wimbledon'a gelmeden önce Eatbourne'da ilk turu geçememiş, Birmingham'da çeyrek finalde elenmişti.

- Wimbledon'da final öncesi 6 rakibi, toplamda 14 set oynayarak (2 kez 2-1, 4 kez 2-0) yenmeyi başardı.

JASMINE PAOLINI

- İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, Roland Garros'tan sonra Wimbledon'da da finale çıkarak yükselişini sürdürdü.

- Roland Garros'ta Iga Swiatek'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetmişti.

- 2024'ün başında Avustralya Açık'ta 4. tur oynamıştı; 2023 ve öncesinde ise Grand Slam'lerde 2. turdan öteye gitmişliği yok!

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- Wimbledon'a gelmeden önce Eastbourne'de yarı final oynadı; Darya Kasatkina'ya 3 sette kaybetti.

- Wimbledon'da ise finale gelene kadar devirdiği 6 rakibe sadece 2 set verdi. (4 kez 2-0, 2 kez 2-1)

"Krejcikova-Paolini" Wimbledon Kadınlar final maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

Wimbledon Kadınlar Finali, Şampiyon Oran farkıyla Mislide Krejcikova-Paolini finale nasıl geldi ÜCRETSİZ Canlı Yayın...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Krejcikova ile Paolini ilk kez çim kortta karşı karşıya gelecek.

- Daha önce 1 kez, sert kortta, Avustralya Açık'ta (ana tablo eleme maçında) oynamışlardı. (2018, Krejcikova 2-0)

- İki raket için de "toprakçı" diyebiliriz. Krejcikova çimde 31. maçına çıkacak; Paolini ise 29.

- Krejcikova'nın Wimbledon'daki 6 maçının 4'ünde 21.5 oyun sayısı aşıldı. (38 - 26 - 13 - 21 - 23 - 28)

- Paolini'nin Wimbledon'daki 6 maçının 4'ünde 21.5 oyun sayısı aşılmadı. (21 - 21 - 20 - 32 - 15 - 31)

"Krejcikova-Paolini" Wimbledon Kadınlar final maçı ÜCRETSİZ Canlı Yayınla Misli'de olacak!

Wimbledon Kadınlar Finali, Şampiyon Oran farkıyla Mislide Krejcikova-Paolini finale nasıl geldi ÜCRETSİZ Canlı Yayın...

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#Misli#İddaa#Wimbledon

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