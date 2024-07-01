Wimbledon 2024 hangi kanalda? Kortta büyük heyecan başlıyor!

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Wimbledon 2024 maç takvimi ve kanal bilgileri belli oldu. 13-14 Temmuz tarihinde final maçının oynanacağı Wimbledon'da tüm maçlar canlı olarak yayınlanacak. Peki, Wimbledon 2024 hangi kanalda? İşte, o detaylar

WİMBLEDON 2024 HANGİ KANALDA?

Wimbledon 2024, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Turnuva, 1-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından şifresiz olarak izleyebileceğiniz gibi, S Sport Plus üzerinden de turnuvayı canlı olarak takip edebilirsiniz​

Wimbledon 2024, 1 Temmuz Pazartesi'den 14 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. İşte detaylı maç programı:

1 Temmuz (1. Gün): İlk Tur

İlk Tur 2 Temmuz (2. Gün): İlk Tur

İlk Tur 3 Temmuz (3. Gün): İkinci Tur

İkinci Tur 4 Temmuz (4. Gün): İkinci Tur

İkinci Tur 5 Temmuz (5. Gün): Üçüncü Tur

Üçüncü Tur 6 Temmuz (6. Gün): Üçüncü Tur

Üçüncü Tur 7 Temmuz (7. Gün): Dördüncü Tur

Dördüncü Tur 8 Temmuz (8. Gün): Dördüncü Tur

Dördüncü Tur 9 Temmuz (9. Gün): Kadınlar ve Erkekler Çeyrek Finalleri

Kadınlar ve Erkekler Çeyrek Finalleri 10 Temmuz (10. Gün): Kadınlar ve Erkekler Çeyrek Finalleri

Kadınlar ve Erkekler Çeyrek Finalleri 11 Temmuz (11. Gün): Kadınlar Yarı Finalleri / Karışık Çiftler Finali

Kadınlar Yarı Finalleri / Karışık Çiftler Finali 12 Temmuz (12. Gün): Erkekler Yarı Finalleri

Erkekler Yarı Finalleri 13 Temmuz (13. Gün): Kadınlar Finali / Erkekler Çiftler Finali

Kadınlar Finali / Erkekler Çiftler Finali 14 Temmuz (14. Gün): Erkekler Finali / Kadınlar Çiftler Finali

Centre Court maçları, son iki gün hariç 13:30'da başlayacak ve son iki gün 14:00'te başlayacak. No. 1 Court'taki maçlar, son hafta sonu hariç 13:00'te, son hafta sonu ise 11:00'de başlayacak. Dış kortlardaki maçlar 11:00'de başlayacak.