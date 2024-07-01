Wimbledon 2024 hangi kanalda? Kortta büyük heyecan başlıyor!

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Wimbledon 2024 maç takvimi ve kanal bilgileri belli oldu. 13-14 Temmuz tarihinde final maçının oynanacağı Wimbledon'da tüm maçlar canlı olarak yayınlanacak. Peki, Wimbledon 2024 hangi kanalda? İşte, o detaylar
WİMBLEDON 2024 HANGİ KANALDA?
Wimbledon 2024, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Turnuva, 1-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından şifresiz olarak izleyebileceğiniz gibi, S Sport Plus üzerinden de turnuvayı canlı olarak takip edebilirsiniz
Wimbledon 2024, 1 Temmuz Pazartesi'den 14 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. İşte detaylı maç programı:
Centre Court maçları, son iki gün hariç 13:30'da başlayacak ve son iki gün 14:00'te başlayacak. No. 1 Court'taki maçlar, son hafta sonu hariç 13:00'te, son hafta sonu ise 11:00'de başlayacak. Dış kortlardaki maçlar 11:00'de başlayacak.