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Wimbledon 2024 hangi kanalda? Kortta büyük heyecan başlıyor!

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Wimbledon 2024 hangi kanalda Kortta büyük heyecan başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 13:00

Wimbledon 2024 ne zaman, hangi kanalda olacağı ile sporseverlerin gündeminde yer alıyor. En prestijli tenis turnuvalarının başında gelen Wimbledon 2024, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Wimbledon 2024 hangi kanalda? İşte, Wimbledon'un yayıncı kuruluşu hakkında detaylı bilgiler

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Wimbledon 2024 maç takvimi ve kanal bilgileri belli oldu. 13-14 Temmuz tarihinde final maçının oynanacağı Wimbledon'da tüm maçlar canlı olarak yayınlanacak. Peki, Wimbledon 2024 hangi kanalda? İşte, o detaylar

WİMBLEDON 2024 HANGİ KANALDA?

Wimbledon 2024, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Turnuva, 1-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından şifresiz olarak izleyebileceğiniz gibi, S Sport Plus üzerinden de turnuvayı canlı olarak takip edebilirsiniz​

Wimbledon 2024, 1 Temmuz Pazartesi'den 14 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. İşte detaylı maç programı:

  • 1 Temmuz (1. Gün): İlk Tur
  • 2 Temmuz (2. Gün): İlk Tur
  • 3 Temmuz (3. Gün): İkinci Tur
  • 4 Temmuz (4. Gün): İkinci Tur
  • 5 Temmuz (5. Gün): Üçüncü Tur
  • 6 Temmuz (6. Gün): Üçüncü Tur
  • 7 Temmuz (7. Gün): Dördüncü Tur
  • 8 Temmuz (8. Gün): Dördüncü Tur
  • 9 Temmuz (9. Gün): Kadınlar ve Erkekler Çeyrek Finalleri
  • 10 Temmuz (10. Gün): Kadınlar ve Erkekler Çeyrek Finalleri
  • 11 Temmuz (11. Gün): Kadınlar Yarı Finalleri / Karışık Çiftler Finali
  • 12 Temmuz (12. Gün): Erkekler Yarı Finalleri
  • 13 Temmuz (13. Gün): Kadınlar Finali / Erkekler Çiftler Finali
  • 14 Temmuz (14. Gün): Erkekler Finali / Kadınlar Çiftler Finali

Centre Court maçları, son iki gün hariç 13:30'da başlayacak ve son iki gün 14:00'te başlayacak. No. 1 Court'taki maçlar, son hafta sonu hariç 13:00'te, son hafta sonu ise 11:00'de başlayacak. Dış kortlardaki maçlar 11:00'de başlayacak.

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