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Willy Sagnol: Türkiye maçını unutmadık

Güncelleme Tarihi:

#Gürcistan#Milli Takım#Dünya Kupası
Willy Sagnol: Türkiye maçını unutmadık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 16:20

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye ile aynı grupta yer almaları hakkında konuştu.

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2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Gürcistan'ta teknik direktör Willy Sagnol, kura çekimi sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Willy Sagnol'un sözleri;

Kolay bir grup değil. Türkiye için de diğer takımlar için de zor bir grup. Daha 5 ay zaman var. 5 ay geçmesine rağmen EURO 2024'teki Türkiye maçımızı düşünüyoruz. O maçı unutmadık.

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Türkiye'nin harika oyuncuları ve harika bir hocası var. Artık günümüzde küçük takımların dahi her takıma zorluk çıkarabildiğini görüyoruz.

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#Gürcistan#Milli Takım#Dünya Kupası

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