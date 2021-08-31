Willian, Arsenal'den ayrılıp eski takımı Corinthians'a transfer oldu

Topçular, yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun Corinthians ile anlaştığını açıklarken Brezilya ekibi de 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

33 yaşındaki yıldız orta saha, Arsenal'den yıllık 12 milyon avro civarında maaş alırken eski kulübü için bu paradan vazgeçti.

Arsenal'de 37 maçta forma giyen Willian, 1 gol atıp 7 de asist yaptı.