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Willian, Arsenal'den ayrılıp eski takımı Corinthians'a transfer oldu
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı oyuncu Willian'ın takımdan ayrıldığını ve Corinthians'a transfer olduğunu açıkladı.
Topçular, yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun Corinthians ile anlaştığını açıklarken Brezilya ekibi de 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
33 yaşındaki yıldız orta saha, Arsenal'den yıllık 12 milyon avro civarında maaş alırken eski kulübü için bu paradan vazgeçti.
Arsenal'de 37 maçta forma giyen Willian, 1 gol atıp 7 de asist yaptı.