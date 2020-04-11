Williams takımı, pilotu Nicholas Latifi'nin babasından borç aldı

Spor Arena / Efkan BUCAK - Bu sezon Williams’la ilk kez yarışmaya hazırlanan Kanadalı pilotun iş adamı babası Michael Latifi’ye ait olan Latrus şirketi, anlaşma gereği takımın tesislerini ipotek altına aldı.



Michael Latifi ayrıca McLaren takımının yüzdre 10’luk hissesine sahip. Latifi’nin babasına ait olan Sofina Gıda da oğlunun direksiyon başında olduğu Williams’ın sponsorlarından biri... İran asıllı iş adamı olan Michael Latifi’nin oğlunun McLaren’de yarışmasını istediği ancak İngiliz takımının CEO’su Zak Brown tarafından ‘şimdilik’ kabul edilmediği biliniyor.





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