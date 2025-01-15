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Wilfried Zaha'ya sürpriz teklif! Anlaşma yakın, yeni adresi...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Wilfried Zaha
Wilfried Zahaya sürpriz teklif Anlaşma yakın, yeni adresi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 21:19

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oluyor.

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Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte ile anlaşmaya yakın.

Galatasaray'ın Fildişili futbolcusu Wilfried Zaha'yı Amerika MLS Ligi ekiplerinden Charlotte kulübü kiralamak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekiple anlaşma noktasına gelen Charlotte Kulübü, Wilfried Zaha'nın transferi için gün sayıyor.

Lyon, kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli oyuncunun, MLS ekibiyle anlaşması halinde sözleşmesini feshedecek.

Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Galatasaray#Wilfried Zaha

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