Wilfried Zaha'ya Lyon'da da sert tepki var! Maçtaki 30.027. seyirci | Umursamaz tavırlar, ayrılığı getirecek

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30 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'dan Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası sürüyor.

Ligue 1'in altıncı haftasında Toulouse evinde Lyon'u konuk etti. Maçı konuk ekip 2-1 kazanırken bu sezon ilk kez 11'de sahaya sürülen Wilfried Zaha performansıyla adeta saç baş yoldurdu.

UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Maç boyunca etkisiz bir performans gösteren Wilfried Zaha, 53. dakikada yerini Malick Fofana'ya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından maç hakkında bir değerlendirme yazısı hazırlayan Eurosport Fransa, Zaha'nın umursamaz tavırlarına dikkat çekerken oyuncunun oyundan alınırken verdiği tepkinin de hoş olmadığını yazdı.

JEUNESFOOTEUX: "İĞRENÇ"

Karşılaşmayı değerlendiren bir diğer haber kuruluşu Jeunesfooteux ise Fildişi Sahilli futbolcuya sert sözlerle yüklendi.

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Zaha'nın saha içindeki tavırlarını iğrenç olarak niteleyen kuruluş, Lyon yönetiminin şimdiden oyuncuyla ayrılık planları yapmaya başladığını iddia etti.

FOOT01: "30.027. SEYİRCİ"

Foot01 gazetesi ise yıldız futbolcu için "30.027. seyirci" benzetmesini yaptı. Oyuncunun fiziksel olarak hazır durumda olmadığını belirten gazete, saha içinde de hiçbir fark yaratamadığını yazdı.

10 ÜZERİNDEN 1,5 PUAN ALDI

Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Wilfried Zaha, maç sonu puanlamalarında ise takımının en düşük puanını alan isimdi. Oyuncu L'Equipe gazetesinin puanlamasında 2, Footmercato'nun puanlamasında ise 1 buçuk puan aldı.

OKAN BURUK'UN DA TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Umursamaz tavırları sebebiyle Fransız basınının tepkisini çeken 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da tepki almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Zaha sahadayken takımın üretim anlamında zorluk çektiğini söylemişti.

YANLIŞ TAKTİK VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 yenildiği Türkiye Süper Kupası maçının ardından da Okan Buruk'un hedefindeydi. Buruk, Zaha'nın takım arkadaşlarına kendisinin söylediğinden farklı bir taktiği aktardığını iddia etmişti.

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LYON FORMASI İLE 2 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Lyon'a kiralanan Zaha, Fransız ekibiyle birlikte toplam 2 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 76 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takımına 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY İLE 43 MAÇA ÇIKTI

2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı kırmızılı ekiple toplam 43 maça çıktı. Fildişi Sahilli oyuncu bu maçlarda takımına 10 gol - 5 asistlik katkı sağladı.