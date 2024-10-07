Wilfried Zaha'ya hocasından sert eleştiri! 'Kendini sorgulamalı...'

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Galatasaray'a imza attıktan sonra istenilen performansa bir türlü ulaşamayan ve ardından Ligue 1 takımı Lyon'a kiralanan Fildişili futbolcu Wilfried Zaha'nın Fransa günleride pek iyi gitmiyor.

KRİZ YARATTI İDDİASI

Lyon'daki ilk maçında asist yapan Fildişili futbolcu, yaptığı iyi başlangıca karşın sonrasında ciddi bir performans düşüşü yaşadı.

Ligue 1'in altıncı haftasında Lyon'un Toulouse'a konuk olduğu maça ilk kez 11'de başlayan Wilfried Zaha performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı. İstenileni vermekte zorlanan kanat oyuncusu, takımının bir sonraki hafta Nantes maçında kadroya alınmamıştı.

Bu gelişmenin ardından Lyon teknik direktörü Pierre Sage, ligde oynayadıkları Nantes maçında kadroya almadığı Zaha hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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'KENDİSİNİ SORGULAMALI'

Zaha'nın kendini sorgulaması gerektiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, oyuncuları çeşitli kriterlere göre değerlendirmenin önemini şu sözlerle aktardı:

"Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim. Oyuncularımdan yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını bekliyorum. Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zaha, geçtiğimiz hafta Toulose ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkmıştı. Fildişili futbolcu, hafta arasında Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ise maç kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.