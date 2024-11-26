Wilfried Zaha'ya bir şok daha! Avrupa Ligi maçı...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha için kötü günler devam ediyor.

Lyon'da forma şansı bulmakta zorlanan Zaha, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fildişili yıldız geçtiğimiz günlerde "sosyal medya hesabından, "Unutmayın; her eylem bir tepki doğurur ve her durumun iki farklı tarafı vardır." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden 32 yaşındaki futbolcu, Fransa'da da aradığını bulamadı. Zaha, Lyon formasıyla 5 maçta sahaya çıkarken 1 asist yaptı.