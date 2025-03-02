Wilfried Zaha'ya ABD'de krallar gibi karşılama! İlk maçında golle tanıştı

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Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha ara transferde Fransız ekibiyle olan kiralık sözleşmesini feshederek sarı-kırmızılılara dönmüş, sonrasında ise Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte FC'ye kiralık olarak transfer olmuştu.

Yeni takımıyla ilk maçına dün akşam çıkan Wilfried Zaha, karşılaşmaya damga vurdu.

İLK MAÇINDA GOL ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ, KRAL TACI TAKTI!

Charlotte FC'nin Atlanta United'la oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakikada sahada kalan Zaha, takımının 2-0 kazandığı maçta 2. gole imzasını atan isim oldu.

Karşılaşmanın ardından maçın adamı seçilen Fildişili yıldız futbolcu, tribünlere kurulan taht formundaki bir platforma çıkarak kral tacı taktı.

Mutluluğu yüzünden okunan Zaha, "Harika hissediyorum. Benim gol atmamdan daha önemli olan şey takımın kazanmış olması. O yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.

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