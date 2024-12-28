Wilfried Zaha'dan şaşırtan tercih! Transferin sebebini ve detaylarını duyurdular...

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30 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Olimpik Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası umduğu gibi gitmiyor.

Sezon başından beri istediği süreleri alamayan Zaha, Fransız ekibinde kadroda düşünülmüyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Hakkındaki ayrılık iddialarıyla haberlere konu olan Wilfried Zaha, geçtiğimiz günlerde Olimpik Lyon yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bu kadro dışı bırakılma kararı ise Fransız ekibinin Rangers'i 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçından sonra alınmıştı.

Fildişili oyuncu, 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan kondisyon antrenmanına katılmamış, bu sebeple de yönetimin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

"FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZOR"

Şu an Olimpik Lyon'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Zaha'yı takımın teknik direktörü Pierre Sage de sert sözlerle eleştirmişti. Fransız teknik adam, " Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim. Oyuncularımdan yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını bekliyorum. Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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"UMRUMDA GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR"

31 yaşındaki futbolcu ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hocasına yanıt vermişti. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Umrumda gibi mi görünüyor?" ifadesini kullanmıştı.

SON TALİP MLS'DEN

Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.

'AVRUPA'DA OYNAYAMAZ KURALI'

Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.

Avrupa'dan da başka takımların yıldız ismi kadrosuna görmek istediği belirtilirken, Zaha'nın da ilk tercihi olan Avrupa, kural sebebiyle bu sezonluk rafa kalkmış durumda.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.