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Wilfried Zaha'dan flaş Galatasaray açıklaması: Yüzüme bir şeyler atılıyordu

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#Galatasaray#Zaha#Charlotte
Wilfried Zahadan flaş Galatasaray açıklaması: Yüzüme bir şeyler atılıyordu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 18:53

Bonsevisi Galatasaray'da olan ve Charlotte'ta kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

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MLS ekiplerinden Charlotte'ta kiralık olarak forma giyen Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı bir taraftarın sorusunu yanıtladı.

Zaha, "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum" sorusuna yanıt olarak "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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YÜZÜME BİR ŞEYLER ATILIYORDU

Fildişili yıldız sözlerini "Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim; normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler (meşale) atılıyordu." şeklinde sürdürdü.

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Wilfried Zahadan flaş Galatasaray açıklaması: Yüzüme bir şeyler atılıyordu

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği konusunda da açıklama yapan Zaha, "Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum" dedi.

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#Galatasaray#Zaha#Charlotte

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