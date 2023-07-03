Wilfried Zaha'da Fenerbahçe'nin rakipleri Lazio ve Al Nassr! Kararı Zaha verecek...

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Sky Sports'un haberine göre Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Wilfried Zaha; Fenerbahçe, Lazio ve Al Nassr ile prensipte anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içerisinde verecek.

Haberde Crystal Palace'ın da Zaha'ya 4 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği ancak yıldız futbolcunun bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilinen Zaha'nın Al Nassr'a gitmesine düşük ihtimalle bakılıyor. Transferde en güçlü iki day Fenerbahçe ve Lazio. Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifi var, Lazio'nun ise Şampiyonlar Ligi kozu var.

Golcü kanat oyuncusu, geçen sezon Crystal Palave ile çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.

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