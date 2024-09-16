Wilfried Zaha kadroya giremedi! Form durumu beğenilmedi

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lyon'un deplasmanda Lens ile golsüz berabere kaldığı maçta Wilfried Zaha kadroya alınmadı.

Maçtan önceki gün basın toplantısı düzenleyen Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Wilfried Zaha'nın henüz hazır olmadığını söyledi.

Pierre Sage, Zaha'nın henüz formda olmadığını belirterek "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var." diye konuştu.