Wilfried Zaha istekleri şoke etti! Fenerbahçe istiyordu, menajeri Kadıköy'e gelmişti ama...

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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, İngiltere Premier Ligi'nin yıldızlarından biri olan Crystal Palace'tan Wilfried Zaha'nın peşine düştü.

2015'ten beri aralıksız olarak Palace forması giyen Zaha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alınan bilgiye göre Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri ve aynı zamanda abisi Herve Zaha, kulübün davetlisi olarak önceki gün Kadıköy'deki Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

CRYSTAL PALACE'TAN ZAHA AÇIKLAMASI

Sezon Fransız teknik adam Patrick Vieira yönetiminde giren Crsyal Palace'ta 1 Nisan'da oynanan Leicester City mücadelesi öncesi göreve tecrübeli çalıştırıcı Roy Hodgson getirilmişti. İngiliz çalıştırıcı, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Zaha ile ilgili olarak; "Kulüp, Wilfried Zaha ile yeni sözleşme için görüşmelere devam ediyor.Sonuç ne olacak bilmiyorum ama tek isteğim, onu gelecek sezon Crystal Palace'ta görebilmek" ifadelerini kullandı.

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PAZARLIKLAR HIZ KAZANDI

Kanarya'nın, hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu, pazarlıkların hız kazandığı öğrenildi. Artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Zaha transferinde Sarı-Lacivertliler'in ciddi rakipleri olduğu ifade ediliyor.

DEVLER DE PEŞİNE DÜŞTÜ

İspanya'dan El Mundo Deportivo Gazetesi, Suudi Arabistan kulüplerinin de peşinde olduğu Zaha ile Barcelona'nın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Juventus ve Marsilya'nın ilgilendiğini iddia etti.

Fanatik'in haberine göre; Palace'ın, haftalık 130 bin Pound verdiği futbolcusuna yeni sözleşme için 200 bin Pound'a kadar çıktı. Ayrıca tecrübeli ismin, kendisine talip olan kulüplerden imza parası olarak 9 milyon Pound, yıllık da yaklaşık 4.5 milyon Pound talep ettiği belirtiliyor.