Wilfried Zaha hakkında olay iddia! 'Kadro dışı bırakıldı...'

Haberin Devamı

30 Ağustos 2024 tarihinde tarihinde 3 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'dan Fransız ekibi Olimpik Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası umduğu gibi gitmiyor.

Yeni takımında sergilediği umursamaz tavırlar ile gündeme gelen Fildişi Sahilli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

KONDİSYON ATRENMANINA KATILMAK İSTEMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Lyon deplasmanda Rangers'i 4-1 mağlup etti. L'equipe gazetesinin haberine göre Wilfried Zaha, maçtan sonra yapılan kondisyon antrenmanlarına katılmak istemedi. Bunun üzerine kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

GIFT ORBAN DA KADRO DIŞI

Haberde Wilfried Zaha'nın yanı sıra 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Gift Orban'ın da kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

"FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZOR"

Haberin Devamı

Disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Fildişi Sahilli oyuncuyu Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage de kamuoyu önünde eleştirmişti. Fransız teknik adam, Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim. Oyuncularımdan yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını bekliyorum. Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"UMRUMDA GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR"

31 yaşındaki futbolcu ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hocasına yanıt vermişti. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Umrumda gibi mi görünüyor?" ifadesini kullanmıştı.

OKAN BURUK İLE DE YILDIZI BARIŞMAMIŞTI

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage ile disiplinsiz davranışları sebebiyle gerginlik yaşayan Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de sorun yaşamıştı. Buruk, 31 yaşındaki oyuncunun sahada olduğu dakikalarda takımının üretim yapamadığını söylemişti.

LYON İLE İKİ MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Lyon'a kiralanan tecrübeli futbolcu, Fransız ekibiyle birlikte toplam 2 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 76 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

GALATASARAY'DA 10 GOL ATTI

2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı kırmızılı ekiple toplam 43 maça çıktı. Fildişi Sahilli oyuncu bu maçlarda takımına 10 gol - 5 asistlik katkı sağladı.

LYON'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasını galibiyet ile tamamlayan Olimpik Lyon, turnuvanın üçüncü haftası kapsamında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.