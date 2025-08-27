Wilfried Singo, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Haberin Devamı

Galatasaray, bir transferi daha imza aşamasına getirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu bu gece 02.00 civarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline getirmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkan Fildişili savunmacı, 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Singo stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.

ANLAŞMA DETAYLARI

Fransız haber portalı Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Singo için Monaco ile 30 milyon euro bonservis bedeli + 5 milyon euro bonuslar + sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Fildişili savunmacıyla da 4+1 yıllık sözleşme için el sıkışıldı.