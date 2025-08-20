×
Wilfried Ndidi: 'Yüzde yüz hazırım!'

#Beşiktaş#Wilfried Ndidi#UEFA Konferans Ligi
Ağustos 20, 2025 20:28

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfried Ndidi, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda oynayacakları Lausanne-Sport maçı öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeni transfer Wilfried Ndidi, önemli açıklamalarda bulundu. 

"İYİ BİR MAÇ OLACAK"

İyi çalıştıklarını ve hazır olduklarını söyleyen Ndidi,  "Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

"YÜZDE YÜZ HAZIRIM"

Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Nijeryalı "Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim." şeklinde konuştu. 

"DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Teknik direktör Solskjaer'e de ayrı bir parantez açan tecrübeli orta saha,  "Hocamızın, takım arkadaşlarımın yardımı ve desteği çok önemliydi. Onların desteğiyle bu adaptasyon sürecini çok daha rahat geçiriyorum." sözlerini sarf etti. 

