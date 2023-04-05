Wilbekin ve Booker'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde

21 Mart Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan EA7 Emporio Armani Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi iki hafta boyunca devam ettirilen sporcumuz Scottie Wilbekin’in durumu, planlandığı üzere yeniden değerlendirilmiştir.

Bu süreçte diz kontüzyonu sonrası gelişen subkortikal fraktür nedeniyle tedavisi devam eden ve yapılan kontrol tetkiklerinde önemli ölçüde iyileşme görülen oyuncumuzun sahaya dönüş tedavi protokolü planlanmıştır. Scottie Wilbekin’in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olması öngörülmektedir.

Sporcumuz Devin Booker ise 29 Mart Çarşamba günü Madrid'de oynanan Real Madrid mücadelesinde sol dizinden sakatlık geçirmiş ve oyuncumuzun MR'ı çift maç haftasının ardından Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde çekilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda Devin Booker’ın sol diz dış yan bağında yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta olması öngörülmektedir.