West Ham'dan David Moyes kararı! Yeni sözleşme...
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren West Ham United'da teknik direktör David Moyes'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yeni sözleşme imzaladı.
West Ham United Kulübü, 58 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Moyes'un sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Moyes yönetimindeki West Ham United, geçen sezon Premier Lig'de 65 puanla 6. sırada yer almıştı.
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