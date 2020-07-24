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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

West Ham United, Tomas Soucek'i renklerine bağladı

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West Ham United, Tomas Soucek'i renklerine bağladı
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Çekya Milli Takımı formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.

West Ham United, Tomas Souceki renklerine bağladı

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