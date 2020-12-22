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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 21:56 | Son Güncelleme:

West Ham United, Frederik Alves'i transfer etti

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West Ham United, Frederik Alves'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Danimarka'nın Silkeborg takımından Frederik Alves'i kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Alves'in transferi konusunda Silkeborg ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Stoperde görev yapan Alves ile ara transfer döneminden başlamak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Silkeborg'un altyapısında yetişen Alves, 3,5 sezondur forma giydiği A takımda 48 maça çıkmıştı.

West Ham United, Frederik Alvesi transfer etti

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