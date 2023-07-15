West Ham United, Declan Rica'ın takımdan ayrıldığını açıkladı! Bonservis rekoru...

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İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham United, 24 yaşındaki yıldız orta saha Declan Rice’ın takımdan ayrıldığını bildirdi. Transferde adı Arsenal ile geçen İngiliz futbolcunun yeni takımının kısa sürede belli olması bekleniyor. West Ham United’ın altyapısından yetişen Rice, henüz 24 yaşında olmasına rağmen İngiltere Milli Takımı’yla 43 maçta forma giyerken, 3 de gol katkısı sağladı.

105 MİLYON POUND

Arsenal'a transfer olması beklenen Declan Rice, 105 milyon poundluk bonservis bedeliyle bir İngiliz futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli rekorunun sahibi olacak. Premier Lig'deki bonservis rekorunu 106.8 milyon pound ile Enzo Fernandez(Chelsea) elinde bulunduruyor.



24 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda West Ham United ile Premier Lig’de çıktığı 37 maçta orta sahanın savunma bölümünde forma giymesine rağmen 4 gol atarken, 2’de asist üretmeyi başardı. İngiliz ekibinin geçen sezon kaptanlığını da yapan Rice, UEFA Konferans Ligi’nde 11 maçta 1 gol, 1 asist yaparken, West Ham United ile Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

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