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GeriFutbol West Ham United, Brentford'dan Said Benrahma'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 22:12 | Son Güncelleme:

West Ham United, Brentford'dan Said Benrahma'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

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West Ham United, Brentford'dan Said Benrahma'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Brentford'dan Cezayirli futbolcu Said Benrahma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Benrahma'nın zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

İngiltere basınında West Ham United'ın ödeyeceği kiralama ücretinin 5 milyon sterlin, gelecek sezonki zorunlu satın alma bedelinin ise 25 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine Fransa ekibi Nice ile başlayan Benrahma, aynı ülkenin Angers, Gazelec Ajaccio ve Chateauroux takımlarında kiralık olarak oynamış ve 2018'de Brentford'a imza atmıştı.

Championship ekibi Brentford'da 94 maça çıkan Benrahma, 30 gol kaydetti

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