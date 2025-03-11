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West Ham forvet transferinde gözünü Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'ye dikti!

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#Transfer#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri
West Ham forvet transferinde gözünü Fenerbahçenin yıldızı En-Nesyriye dikti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 15:27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Youssef En-Nesyri'yi forvet transferinde 1 numaralı aday olarak belirledi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında 20 milyon Euro ödeyerek Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

"FORVET TRANSFERİNDE 1 NUMARALI ADAY"

Todofichajes'in haberine göre; Uzun zamandır hava toplarında etkili, bitiriciliği yüksek ve hareketli bir golcü arayışında olan Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi forvet transferinde 1 numaralı aday olarak belirledi.

West Ham forvet transferinde gözünü Fenerbahçenin yıldızı En-Nesyriye dikti

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

İngiliz ekibinin En-Nesyri'nin Türkiye'deki performansından çok etkilendiği ve ilgisinin güçlü olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'yle pazarlıkların kolay olmayacağı kaydedildi.

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Sarı-lacivertlilerin takımın en önemli oyuncularından biri olarak gördüğü 27 yaşındaki golcü futbolcuyu bırakmaya niyetli olmadığı ve olası bir transfer görüşmesinde ciddi bir bonservis talep edeceği belirtildi.

40 MAÇTA 31 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 40 maça çıkarken 26 gol - 5 asist üreterek 31 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri

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