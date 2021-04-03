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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

West Bromwich'te Mbaye Diagne attı, Chelsea yıkıldı! 7 gol...

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West Bromwich'te Mbaye Diagne attı, Chelsea yıkıldı! 7 gol...

West Bromwich, Mbaye Diagne'nin gol attığı maçta Chelsea'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti.

Premier Lig'de 30. hafta maçında Chelsea ile West Bromwich kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi konuk ekip 5-2'lik skorla kazandı. West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri 45 ve 45+2. dakikalarda Pereira, 63 ve 90. dakikalarda Callum Robinson, 68. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

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Chelsea'nin golleri 27. dakikada Pulisic ve 71. dakikada Mason Maount'tan geldi.

West Bromwichte Mbaye Diagne attı, Chelsea yıkıldı 7 gol...

Manchester United'dan sonra Chelsea...

West Bromwich Albion formasıyla 10 maçta 2 gole ulaşan Diagne, daha önce Manchester United ağlarını havalandırmıştı.

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