West Bromwich'te Mbaye Diagne attı, Chelsea yıkıldı! 7 gol...
West Bromwich, Mbaye Diagne'nin gol attığı maçta Chelsea'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti.
Premier Lig'de 30. hafta maçında Chelsea ile West Bromwich kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi konuk ekip 5-2'lik skorla kazandı. West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri 45 ve 45+2. dakikalarda Pereira, 63 ve 90. dakikalarda Callum Robinson, 68. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Chelsea'nin golleri 27. dakikada Pulisic ve 71. dakikada Mason Maount'tan geldi.
Manchester United'dan sonra Chelsea...
West Bromwich Albion formasıyla 10 maçta 2 gole ulaşan Diagne, daha önce Manchester United ağlarını havalandırmıştı.