West Bromwich'in Larin teklifi ortaya çıktı! Diagne'den önce Beşiktaş'a...

İngiliz temsilcisinin, Beşiktaş’a Larin için satın alma opsiyonlu bir kiralama önerisi sunduğu bildirildi.

Sam Allardyce yönetimindeki takımın, Beşiktaş’a Cyle Larin’i kiralamak için 500 bin Euro teklif ederken oyuncunun sezonun kalanındaki maçların yüzde 60’ında forma giymesi durumunda devreye girecek bir de 10 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdiği kaydedildi. Toplamda 93 milyon TL’yi bulan teklife rağmen Beşiktaş, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeleri sebebiyle kadrosunu bozmama kararı aldı ve teklifi reddetti. Bu gelişme sonrası Larin konusunda istediğini alamayan West Bromwich, Galatasaray’dan Mbaye Diagne’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. (Fanatik)