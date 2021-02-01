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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı!

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West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiralayan Preimer Lig ekibi, bonservisi Celta Vigo'da bulunan Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp 2 gol attı. Geçen sezon 26 maçta görev yapan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaraydan ayrılan Mbaye Diagne, West Bromwich ile ilk maçında asist yaptı
Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne, West Bromwich ile ilk maçında asist yaptı!

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