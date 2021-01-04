West Bromwich Albion, Cenk Tosun'un peşinde

Cenk Tosun'un eski hocası Sam Allardyce'ın çalıştırdığı West Bromwich Albion, Everton'da forma şansı bulamayan milli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sport'ta yer alan haberde; Sam Allardyce'ın eski futbolcusunu ocakta kiralık olarak takımda görmek istediği belirtildi.

BİR KEZ KAZANABİLDİLER

Ligde zor günler geçiren West Bromwich Albion, 8 puanla 19. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE İDDİASI...

Bu sezon Everton'da sadece 6 maçta görev alabilen Cenk Tosun'la, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

REKOR BONSERVİS

2018 yılında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'un yoluna tutan Cenk, kiralık olarak Crystal Palace forması da giymişti.

Everton'la toplamda 57 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 10 atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

ANCELOTTI'DEN CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Everton menajeri Carlo Ancelotti'de devre arasında yaşanacak transfer operasyonu hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu.

"KALMAK İSTEMEYEN GİDEBİLİR"

Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan teknik adam, bu sözleriyle Cenk Tosun'un ocak ayında ayrılmak istemesi durumunda buna karşı çıkmayacağının sinyalini vermişti.