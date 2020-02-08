Wesley Sneijder'in son hali ve itirafları şaşırttı!

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Hollanda'da yayın yapan RTV Utrecht isimli televizyona konuk oldu.

2017 yılında Hollanda temsilcisi Utrecht'in kapısından dönerek Katar'a transfer olmasının hikayesini anlatan Sneijder, bu kararın arkasındaki motivasyonun para olmadığını ve tamamen içgüdüsel olarak Al Gharafa'yı tercih ettiğini söyledi.

Bir dönemin yıldız oyuncusu ayrıca aldığı kilolar ve yeni sakal tarzıyla futbolseverleri şaşırttı.

Wesley Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:

"Tamamen duygularımla verdiğim bir karardı. Parayla işim yok. Bütün kararlarımı hislerime göre alırım. FC Utrecht'te hiç oynamadım ancak futbolu kendi şehrimde bırakmak isterdim."

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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