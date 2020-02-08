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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Wesley Sneijder'in son hali ve itirafları şaşırttı!

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Aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Wesley Sneijder, Hollanda'da kameraların karşısına geçti. Yeni tarzıyla futbolseverleri şaşırtan Hollandalı isim, RTV Utrecht'e verdiği özel röportajda Katar'a transfer olma hikayesini de anlattı.

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Hollanda'da yayın yapan RTV Utrecht isimli televizyona konuk oldu.

2017 yılında Hollanda temsilcisi Utrecht'in kapısından dönerek Katar'a transfer olmasının hikayesini anlatan Sneijder, bu kararın arkasındaki motivasyonun para olmadığını ve tamamen içgüdüsel olarak Al Gharafa'yı tercih ettiğini söyledi.

Bir dönemin yıldız oyuncusu ayrıca aldığı kilolar ve yeni sakal tarzıyla futbolseverleri şaşırttı.

Wesley Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:

"Tamamen duygularımla verdiğim bir karardı. Parayla işim yok. Bütün kararlarımı hislerime göre alırım. FC Utrecht'te hiç oynamadım ancak futbolu kendi şehrimde bırakmak isterdim."

Wesley Sneijderin son hali ve itirafları şaşırttı

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Wesley Sneijderin son hali ve itirafları şaşırttı

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