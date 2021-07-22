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Wesley Sneijder'den PSV-Galatasaray maçı yorumu! "Şok edici..."
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV'ye 5-1 mağlup olurken eski yıldızı Wesley Sneijder'den yorum geldi.
Sarı kırmızılı takım, Philips Stadı'nda oynanan maçta çok etkisiz bir görüntü çizerken sahadan 5 gollü yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu.
Maçı tribünde izleyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Sneijder, "Galatasaray’ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.