Wesley Sneijder'den derbi açıklaması: O golleri unutamıyorum | Burak Yılmaz 'bunu söyle' dedi

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, Galatasaray YouTube Katıl hesabına özel flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray taraftarına övgüde bulunan Sneijder, "Galatasaray benim kalbimde. İstanbul'a indiğim andan itibaren buradaki taraftarlar beni tekrar çok sıcak şekilde karşıladı. Şehri seviyorum, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Her zaman söylerim, bizim taraftarımızın dünyanın en iyi taraftarı." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINI HALA HATIRLIYORUM"

Sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye attığı golleri unutamadığını söyleyen Hollandalı, "Fenerbahçe maçını hala hatırlıyorum. İki gol attığım o kaleyi gördüğümde anılarım anında canlandı. Herkes beni Fenerbahçe'ye attığım iki golle hatırlıyor. Bilirsiniz Fenerbahçe'ye karşı gol atmak ve bunu yarıştayken yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu tarz maçlarda fark yaratan kişi olmalısınız. Ben bu farkı yaratabildim ve o akşam maçı kazandığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.

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"GALATASARAY'LA DA KUPALAR KAZANACAĞIMI BİLİYORDUM"

Galatasaray'ı seçmesindeki faktör hakkında konuşan Wesley Sneijder, "Galatasaray'a gelmeden önce başka takımları seçme şansım vardı. Ama Galatasaray teklif yaptığında biliyorsunuz Hollandalıyım ve ülkemizde çok Türk var. Çok fazla Türk arkadaşım var. Aslında ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer bütün Türk takımlarını bilen bir Hollandalıyım. Bu yüzden bazı takımlar arasında seçim yapmam istendiğinde Galatasaray en üstteydi çünkü Türklerin tutkulu ve duygulu olduğunu biliyordum. Galatasaray'la da kupalar kazanacağımı biliyordum." ifadelerini kullandı.

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"İNANCIMIZ TAMDI"

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yendikleri maç hakkında konuşan Sneijder, "Aslında o anda Inter ve Juventus'un rakip olduklarını pek düşünmemiştim. Bilirsin, bu İtalya'daki en ateşli maçtır. Ben sadece maçı bizim için kazanmak istiyordum. Gruplardan çıkmak istiyorduk. O zamanlar gerçekten çok güçlüydük. Ve sonunda başardık. O golü attıktan sonra o maçı kazanacağımıza inancımız tamdı." dedi.

"BURAK YILMAZ BANA 'BUNU SÖYLEMELİSİN' DEDİ"

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Şampiyonluk kutlamalarına dair açıklamalar yapan Sneijder, "Şampiyonluk kutlamalarının olacağını biliyordum ama bu kadarını beklememiştim. Bu gerçekten büyüktü. Gecenin sonunda Burak Yılmaz bana 'bunu söylemelisin' dedi. Ve bende mikrofonu aldım. 8 yıl sonra İstanbul'a geldiğimde insanlar bana hala "Fener ağlama" sözlerimi hatırlatıp duruyor. Yani beni her zaman sahada yaptıklarımızla hatırlıyorlar. Taraftar olmazsa futbol olmaz. Galatasaray formasını üzerimde taşımak ve bir efsane olarak anılmak ve bana özel efsane formanın olması bu asla unutamayacağım bir şey. Buraya daha sık gelmek istiyorum ve inşallah bir gün antrenör olarak." şeklinde konuştu.