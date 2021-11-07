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Wesley Sneijder ve Dirk Kuyt'ın başı büyük belada! Yasa dışı bahis...

#Wesley Sneijder#Dirk Kuyt#İllegal Bahis
Wesley Sneijder ve Dirk Kuytın başı büyük belada Yasa dışı bahis...

Türkiye'de de forma giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Wesley Sneijder ve Dirk Kuyt'ın başı, illegal bahis oynadıkları gerekçesiyle belada. İki eski futbolcunun savcılıkta ifade verdiği belirtildi.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt ile Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, illegal bahis soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre Hollanda emniyeti, suç örgütü lideri olarak bilinen Piet S hakkında büyük bir soruşturma başlattı. Piet S'in örgütüne yönelik baskınlar yapılırken, Sneijder ile Kuyt'ın Piet S'in sahibi olduğu yasa dışı bahis sitelerinden bahis oynadığı saptandı.

BENZİN İSTASYONUNDA TAHSİLAT YAPTI

Savcılığın verdiği bilgide; Piet S'in oğlu Freddy'nin telefonlarının dinlendiği ve iki efsane futbolcunun düzenli olarak bu siteden bahis oynadığı belirtildi. Dirk Kuyt'ın oynadığı bahislerin bazen günlük 25 bin euroya kadar çıktığı ve kazandığı paraların tahsilatını kimseye yakalanmamak adına bazen bir benzin istasyonuna giderek yaptığı kaydedildi. Sneijder'in ise kumar borçlarını ödemek için bahis oynadığı ifade edildi.

Şubat ayından bu yana iki kez gözaltına alınan Dirk Kuyt'ın, futbolu bıraktıktan sonra bahis oynadığını itiraf ettiği belirtildi. Sneijder'in ise bahis iddialarını yalanladığı ve alacaklılarının kendisiyle iletişim kurduktan sonra bu iddiaların gündeme geldiğini ve bahisle alakasının olmadığını aktardı.

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#Wesley Sneijder#Dirk Kuyt#İllegal Bahis

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