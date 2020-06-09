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Haber Giriş: 09.06.2020 - 18:56,Son Güncelleme:

Wesley Sneijder, olay fotoğraf hakkında konuştu!

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Wesley Sneijder, olay fotoğraf hakkında konuştu!
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Galatasaray'a antrenör olarak geri döneceği iddia edilen Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kilolu fotoğraflar hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde aldığı fazla kilolar ile gündeme gelen Wesley Sneijder, o fotoğraflar hakkında ilk kez konuştu.

Hollandalı eski futbolcu, ''30 yıl aktif spor yaptıktan, her gün idman yaptıktan ve bir anda durduktan sonra insan vücudu biraz şaşırıyor. Evde bir aynam var, ben de biraz kilo aldığımın farkındayım.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geleceği iddia edilen Sneijder, konuyla ilgili olarak ise ''Futboldan kopmayacağım. Şu anda futbolculara rehberlik yapıyorum. Bir gün teknik direktör olmayı düşünebilirim. Alternatiflerim arasında her zaman olacaktır.'' dedi.

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