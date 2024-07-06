Wesley Sneijder: Galatasaray'a geri döneceğim

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Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Euro 2024'teki Hollanda - Türkiye maçı öncesi konuştu.

Kalbinin Hollanda Milli Takımı ile attığını söyleyen Sneijder, ''Muhteşem Hollanda taraftarlarının önünde işte Berlin'deyim. Bu gece Türkiye'ye karşı zorlu bir maç var. Ve tabii ki Hollanda milli takımını destekliyorum. Kalbim onlarla atıyor. En çok forma giyen oyuncu olarak Hollanda milli takımını destekliyorum.'' diye konuştu.

Türk halkına karşı büyük bir sempatisi olduğunu söyleyen Sneijder, ''Türk halkına karşı büyük bir sempatim var. Uzun yıllar boyunca orada yaşadım. Harika zaman geçirdim. Güzel insanlar, bu gece Türkiye'ye başarılar diliyorum.'' dedi.

Galatasaray'dan Avrupa'da başarı beklediğini kaydeden Hollandalı yıldız, "Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde beklentim, gruplardan daha ileri gitmeleri. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaları, sadece Süper Lig'de değil. Galatasaray'la beraber inşa ederek gitmeliyiz. Biz diyorum çünkü kalbim hep Galatasaray'da. Uzun süreli bir yapı inşa etmeliyiz, kısa değil." ifadelerini kullandı.

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Bir gün sarı kırmızılı takıma döneceğini belirten Sneijder, "Galatasaray taraftarı hep kalbimdesiniz. Benim için çok özelsiniz. Benim ailemsiniz. Kalbim sarı kırmızı, her zaman yanınızda olmayı seviyorum. Bir gün geri döneceğim, belki antrenör olarak ama bir gün geri döneceğim." şeklinde konuştu.