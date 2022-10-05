Wesley Sneijder canlı yayında patladı! Ajax - Napoli maçı sonrası...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 gibi farklı sonuçla mağlup etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 18. ve 47. dakikalarda Giacomo Raspadori, 33. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 45. dakikada Piotr Zielinski, 63. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 81. dakikada Giovanni Simeone kaydetti. Ajax'ın tek sayısı ise 9. dakikada Mohammed Kudus'ten geldi. Ev sahibi takım ayrıca, Dusan Tadic'in 73. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

AJAX TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİSİ

Avrupa kupaları tarihinde Ajax’a bir maçta altı gol atan ilk takım Napoli oldu. Hollanda temsilcisi son olarak 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Bayern Münih'e 5-1 kaybetmişti. Öte yandan tarihinde ezeli rakibi Feyenoord'a Kasım 1964’te 9-4 yenilen Ajax, dün gece Napoli’ye 6-1 yenilerek o tarihten beri bütün liglerde aldığı en ağır yenilgiyle karşı karşıya kaldı.

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SNEIJDER'DEN SERT TEPKİ: BÜYÜK BİR UTANÇ

Hollanda'da RTL7 TV'de yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Ajax'ın Napoli karşısında aldığı hezimetle ilgili sert ifadeler kullandı.

Sneijder'in eleştirileri şu şekilde:

Maçtan önce analiz ettiğimiz her şey sahada gördük. Napoli ne yapması gerekiyorsa yaptı. Ajax maçın başından itibaren kontrolü Napoli’ye verdi. Ajax çok amatörce bir şekilde davranıp Napoli’nin hızını ve kalitesini hiç dikkate almamış. Daha devre arası olmadan zaten skor 4-1 oldu. Demek ki burada bir şeyler doğru değil.

Neden değişiklikler devre arasında ya da daha önce yapılmadı? Neden her maç aynı isimler oyundan alınıp yerine aynı futbolcular sokuluyor? Oyundan alınırken Berghuis’in hayal kırıklığı yaşadığını görmek isterdim.

Dusan Tadic ve Daley Blind gibi futbolcular hep oyunda tutuluyorlar. Sürekli aynı futbolcuların sahada kalması gerçekten büyük bir utanç. Napoli kadar iyi takım değiliz diyor. O zaman kendine şunu sormalısın: ‘3-1, 4-1 geriye düştüğünde bile hiçbir şey yapmayacak mısın? Kulübene baktığında elinde ne varsa onu kullanmalısın.